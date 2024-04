MRO : AFI KLM E&M signe deux nouveaux contrats de support avec les compagnies Transavia

Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a signé deux nouveaux contrats de support pour les équipements et les moteurs des flottes des compagnies aériennes Transavia Pays-Bas et Transavia France. Ces accords englobent un large éventail de services conçus pour assurer la préparation des vols et optimiser les opérations de maintenance des A320neo, des A321neo et des Boeing 737NG opérés par les deux Transavia.



Le premier contrat concerne les équipements des nouveaux A320neo et A321neo et comprend les services de réparation, l'accès aux pools d'équipements et la fourniture d'un kit de base principal (MBK). Outre les unités remplaçables en ligne (LRU), le support s'étendra en offrant une couverture et un support complets pour l'ensemble des monocouloirs Airbus opérés par les compagnies Transavia.



Le second est quant à lui destinés au réacteurs LEAP-1A (famille A320neo) des deux Transavia, mais aussi à ceux des futurs appareils de KLM, ainsi qu'au CFM56-7B de Transavia France (70 737-800 aujourd'hui). Il s'agit de la finalisation d'un important accord moteur alors que les flottes des trois compagnies aériennes vont fortement évoluer dans les prochaines années.



« En concluant ces derniers accords de support pour les équipements et les moteurs, nous sommes fiers de souligner notre engagement continu à fournir un support inégalé et des solutions d'avant-garde à nos partenaires les plus estimés. Nous restons fidèles à notre mission de répondre aux besoins évolutifs de nos clients, en garantissant les plus hauts standards de qualité et de fiabilité dans tous les aspects de notre partenariat avec Transavia NL et Transavia France » a déclaré Anne Brachet, la Directrice Générale d'AFI KLM E&M.



Les compagnies Transavia France et Transavia Pays-Bas aligne désormais 5 Airbus de la famille A320neo (2 A320neo pour la compagnie française et 3 A321neo pour la compagnie néerlandaise), en plus des quelque 115 737NG opérés par les deux Transavia.



Le groupe Air France-KLM a commandé une centaine d'Airbus de la famille A320neo en 2021 (avec des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires) afin de renouveler les flottes de Transavia Pays-Bas, de KLM et de Transavia France, tout en augmentant les capacités de cette dernière.