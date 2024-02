Singapour : Eagle Services Asia pousse les murs de son centre MRO pour le GTF de Pratt & Whitney

Comme préalablement annoncé lors du dernier salon MRO Asia-Pacific en septembre dernier, le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) vient d'ouvrir la nouvelle extension du site d'Eagle Services Asia à Singapour afin de pouvoir accueillir davantage de réacteurs GTF (Geared turbofan).



La joint-venture formée par le motoriste américain et la division MRO de Singapore Airlines (SIAEC) voit ainsi ses installations s'étendre de 4460 m2, ce qui permettra une augmentation des deux tiers de la capacité actuelle cette année.



« Cette expansion démontre notre engagement à renforcer notre capacité industrielle en continuant à investir dans nos sites stratégiques à travers le monde pour soutenir nos clients », a déclaré Shang Meleschi, vice-président des opérations de marché secondaire - Asie-Pacifique et Turquie chez Pratt & Whitney. « Nous rassemblons les talents de notre centre de moteurs, les technologies du Singapore Technology Accelerator et les pratiques innovantes de Pratt & Whitney pour améliorer les performances MRO de notre flotte GTF » a-t-il ajouté.



Eagle Services Asia avait pour la première fois accueilli un PW1100G-JM pour son entretien en janvier 2019, une première pour ce type de moteur en Asie du Sud-Est. Depuis, l'atelier singapourien a déjà réalisé plus de 500 révisions de moteurs GTF.



Pratt & Whitney rappelle par ailleurs que le réseau de soutien du GTF comprend désormais 15 centres opérationnels dans le monde, dont 7 dans la région Asie-Pacifique (avec Korean Air en Corée, IHI et MHIAEL au Japon, MTU Maintenance Zhuhai et AMECO en Chine et China Airlines à Taiwan). Quatre autres doivent les rejoindre d'ici 2025.