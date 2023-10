MRO : Virgin Atlantic signe avec AFI KLM E&M pour la solution Prognos for Aircraft

Virgin Atlantic a choisi d'adopter la suite de solutions de maintenance prédictive Prognos for Aircraft d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) pour sa flotte de Boeing 787.



La compagnie britannique aligne 17 787-9 sur une flotte totale de 41 gros-porteurs.



« La maintenance prédictive est un nouveau paradigme pour l'industrie, porteur de promesses significatives pour un opérateur tel que Virgin Atlantic. AFI KLM E&M dispose d'un savoir-faire déjà solide sur le sujet, et d'un outil dédié reconnu avec Prognos, lequel est déjà alimenté par de nombreuses données issues des flottes 787 d'Air France-KLM et d'autres clients. Virgin Atlantic pourra s'appuyer sur ce programme pour améliorer encore la fiabilité de nos opérations au service de nos clients, tout en générant d'intéressants gains en efficacité » a déclaré Neil Ambidge, le directeur Engineering & Maintenance de Virgin Atlantic.



Prognos for Aircraft est l'une des quatre solutions de maintenance prédictive développées par la division MRO du groupe Air France-KLM, avec Prognos for Engine (anticipation des défaillances des moteurs, tendances de dégradation...), Prognos for APU (solution dédiée aux générateurs auxiliaires de puissance conçue et réalisée par EPCOR) et Prognos for Inventory (optimisation des stocks, recommandations d'investissement...).



Prognos for Aircraft permet ainsi d'introduire une dose d'anticipation dans la planification des opérations d'entretien d'équipements et composants, monitorés à l'aide de technologies d'IA/Big Data. Une application concrète consiste notamment à prédire des défaillances jusqu'à 50 vols avant que celles-ci ne soient effectives, afin d'organiser des déposes anticipées pour échange ou réparation, évitant des situations d'AOG préjudiciables en termes opérationnels.



Virgin Atlantic est un client de longue date d'AFI KLM E&M, notamment pour le support des équipements de ses flottes d'avions long-courriers depuis plus de 20 ans. La division MRO d'Air France KLM assure les services d'entretien des équipements des Dreamliner de Virgin Atlantic depuis l'introduction de son premier exemplaire en 2014.