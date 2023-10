MCO : Le soutien des A330 MRTT de l'armée de l'Air est attribué à Airbus et à Rolls-Royce

La DMAé et la Direction générale de l'armement (DGA) ont notifié deux marchés de longue durée le 6 octobre pour assurer le maintien en condition opérationnelle (MCO) de la flotte d'Airbus A330 MRTT Phénix de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).



Le premier contrat porte sur le MCO de la flotte hors moteurs a été signé avec Airbus Defence and Space. Le second porte sur le MCO des moteurs Trent 700 et a été logiquement attribué au motoriste britannique Rolls-Royce.



La DMAé précise que ces deux marchés complémentaires s'inscrivent pleinement dans la dynamique de verticalisation des contrats de soutien. D'une durée minimum de 10 ans, ils portent des engagements industriels de haut niveau et leur confient davantage de responsabilités. En contrepartie, la visibilité sur le long terme permet aux industriels de s'engager dans la durée et de réaliser les investissements nécessaires, notamment 30 millions d'euros dans des infrastructures à proximité de la base aérienne 125 d'Istres.



Par ailleurs, les deux nouveaux contrats verticalisés vont plus loin que les accords de soutien initial de la flotte, la DMAé s'étant tout particulièrement attachée aux aspects logistiques, à l'écosystème numérique de la flotte MRTT (système de préparation et de restitution de mission, le système d'information technique et logistique...), ainsi qu'à la possibilité pour les forces de pouvoir bénéficier d'innovations technologiques en cours ou à venir.



Pour rappel, l'AAE a réceptionné son 12e A330 Phénix le 20 septembre, venant ainsi conclure les livraisons des A330 MRTT produits neuf par Airbus pour la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques, conformément à la Loi de programmation militaire 2019-2025.



L'AAE aligne aussi trois Airbus A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main) opérés par l'escadron de transport 3/60 Estérel, désormais basé à Istres. Ces trois appareils seront ensuite convertis en A330 MRTT à partir de 2025 pour finir de constituer la flotte prévue de 15 Phénix pour l'AAE avant 2030.