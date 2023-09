Pratt & Whitney prévoit 600 à 700 déposes supplémentaires de GTF d'ici 2026

Pratt & Whitney ne va pas s'affranchir rapidement des problèmes de disponibilité de ses GTF. Le motoriste américain a annoncé qu'une contamination de la poudre métallique utilisée dans la fabrication de certaines pièces de son GTF allait entraîner la dépose et la visite en atelier de 600 à 700 moteurs PW1100G-JM (qui équipe la famille Airbus A320neo) de plus que prévu d'ici 2026.



Le problème avait été révélé au début du mois d'août, lorsque Pratt & Whitney a émis une instruction spéciale à l'intention des opérateurs d'A320neo équipés de GTF, exigeant la réalisation d'inspections anticipées et des déposes de moteurs pour la première tranche de PW1100G-JM mis en service. Ces inspections doivent être réalisées avant le 15 septembre.



Depuis, un plan de gestion de la flotte a été mis en place pour le reste de la flotte, qui fera l'objet de bulletins de service (SB) dans les...