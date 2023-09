MRO : Airbus et Air France s'allient sur les équipements de l'A350

C'est une nouvelle entente majeure entre l'un des deux grands OEM mondiaux et l'un des plus importants Airline MRO.



Air France et Airbus ont finalement officialisé leur projet de création d'une coentreprise pour la fourniture de services de maintenance dédiés aux équipements de la famille Airbus A350 (gestion de la chaîne d'approvisionnement, réparations, création d'un stock mondial partagé d'équipements) à portée mondiale. La JV pourrait être opérationnelle dès le premier semestre 2024, sous réserve de l'aval des autorités de la concurrence.



L'information avait été révélée par le Figaro le 30 août, le quotidien précisant que ce projet avait été baptisé « Cyrus ».



La coopération envisagée prendrait ainsi la forme d'une coentreprise détenue à 50-50 par Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains équipements d'avions détenus par les deux partenaires dans le stock partagé de la nouvelle entité.



« Ce projet vise à apporter à nos clients le meilleur de l'expertise de nos deux entreprises sur un produit aussi technique que l'A350. Nous pourrons ainsi mieux répondre aux besoins du marché et garantir la satisfaction de nos clients sur le long terme, avec des solutions de support particulièrement réactives, de grande qualité et au juste prix » a déclaré Anne Brachet, Executive Vice President d'Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M).



La nouvelle coentreprise combinera ainsi l'expertise d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et d'Airbus, et permettra la mise en place d'une offre commerciale optimisée pour répondre aux besoins croissants de la flotte mondiale d'Airbus A350 (plus de 1 000 appareils commandés et 550 livrés).



Le projet « Cyrus » vise logiquement à s'attaquer aux services de type Total Component Support (TCS) proposés par Lufthansa Technik (LHT), la division MRO du groupe Lufthansa étant particulièrement présente sur la maintenance des équipements de la famille de gros-porteurs de nouvelle génération de l'avionneur européen.



Pour rappel, Air France a commandé un total de 41 A350-900 (dont trois nouveaux exemplaires contractualisés en janvier et livrables en 2024), ainsi que 4 A350F. La compagnie aérienne française en aligne déjà 21 exemplaires. Martinair, compagnie cargo du groupe Air France-KLM, attend également 4 A350F.