MRO : Lufthansa confie à EPCOR, filiale d'AFI KLM E&M, les APU de ses premiers Boeing 787-9

C'est peut-être le commencement d'une longue histoire. La compagnie aérienne allemande Lufthansa s'est tournée vers EPCOR, la filiale à 100% d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) spécialisée dans les révisions et les réparations d'APU (générateurs auxiliaires de puissance) pour le support des APS5000 (Pratt & Whitney Canada) qui équipent ses cinq premiers Boeing 787-9.



Lufthansa a pris livraison de son premier Dreamliner le 30 août dernier et quatre autres exemplaires sont attendus dans les prochaines semaines.



EPCOR prendra ainsi en charge toutes les réparations sous garantie pour les APU concernés, avec une solution de disponibilité.



« Alors que nous introduisons ce nouveau gros porteur dans notre flotte, nous étions à la recherche d'une solution de support APU de qualité éprouvée pour maximiser la disponibilité de nos 787 : Les antécédents d'EPCOR sur ce produit sont très impressionnants, et nous avons toute confiance dans leur capacité à fournir le haut niveau de service que nous attendons » a ainsi déclaré Binoj Sebastian, directeur sénior de la compagnie Lufthansa.



Dominik Wiener-Silva, le directeur général d'EPCOR a pour sa part ajouté qu'il espérait « que cette première collaboration convaincra Lufthansa de l'excellence et de la pertinence » des services APU proposés et « qu'elle ouvrira la porte à un partenariat à long terme autour des APU de sa jeune et croissante flotte de 787 ».



La filiale spécialisée d'AFI KLM E&M a par ailleurs précisé que près de 40 % des APU du 787 dans le monde étaient pris en charge par son atelier situé à l'aéroport international d'Amsterdam à Schiphol. EPCOR demeure d'ailleurs aujourd'hui l'un des trois ateliers au monde qui est autorisé à réviser et à réparer le groupe auxiliaire de puissance APS5000.



Pour rappel, le groupe Lufthansa a commandé un total de 32 Boeing 787 (hors options) livrables d'ici 2027. Les cinq premiers appareils (avions 887, 893, 898, 905 et 913 ) sont issus d'une commande additionnelle passée par Lufthansa en mai 2021 et qui a permis d'avancer les livraisons en reprenant des appareils dont les créneaux avaient été libérés par des annulations d'autres compagnies aériennes. Un nombre encore indéterminé d'exemplaires sera aussi attribué à Austrian Airlines et à Swiss.