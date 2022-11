AFI KLM E&M intègre le réseau de soutien de Pratt & Whitney pour les PW1500G

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a désormais officiellement rejoint le réseau mondial de soutien des PW1500G de Pratt & Whitney. Un accord en ce sens vient d'être conclu avec le motoriste, permettant à la société de maintenance d'effectuer des révisions complètes pour les moteurs de l'Airbus A220, incluant des opérations de démontage et d'assemblage, des réparations et des tests sur certaines pièces.



« Nous sommes ravis d'accueillir AFI KLM E&M dans notre réseau d'ateliers reconnus. Leur expérience en tant qu'opérateur et fournisseur établi de services de maintenance et d'entretien sera un atout majeur pour fournir des services de maintenance de classe mondiale à la flotte GTF en pleine croissance », estime Marc Meredith, directeur exécutif du marché après-vente des moteurs GTF chez Pratt & Whitney.



AFI KLM E&M débutera son activité d'entretien des PW1500G au deuxième trimestre 2023. Elle sera réalisée dans son...