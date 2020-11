Le Portugais OGMA devient le cinquième centre MRO européen dédié aux GTF de Pratt & Whitney

La filiale portugaise d'Embraer monte à bord du réseau de soutien des réacteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney et sera le cinquième centre de maintenance, de réparation et de révision des GTF en Europe.



C'est une grosse surprise. Le motoriste américain Pratt & Whitney étend une nouvelle fois son réseau de soutien des réacteurs GTF en s'appuyant sur OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal S.A), la filiale de l'avionneur brésilien Embraer implantée à Alverca. Plus connu pour ses activités de production d'aérostructures et de maintenance d'avions militaires, OGMA dispose néanmoins de plus de 100 ans d'expérience dans l'entretien des moteurs d'avions.



La filiale portugaise d'Embraer va ainsi devenir le cinquième centre de maintenance agréé par Pratt & Whitney pour le GTF (Geared Turbofan) en Europe, en particulier sur le PW1100G-JM (famille Airbus A320neo). OGMA a travaillé ses 12 derniers mois à étendre son périmètre de services dans le domaine de la maintenance des moteurs, une initiative récompensée par la finalisation de ce contrat avec le motoriste américain.



Pour Johann Bordais, Président de la branche Services & Support d'Embraer, « ce contrat est une démonstration du haut niveau d'expertise et de compétence d'OGMA dans la maintenance des moteurs d'avions et représente une opportunité pour le groupe Embraer d'étendre ses activités en fournissant des services à d'autres constructeurs sur le marché international. Conformément à la nouvelle stratégie d'Embraer, c'est une diversification des activités qui se traduira par la croissance du secteur Services & Support dans les années à venir. ».



La société aéronautique portugaise va ainsi investir 74 millions d'euros pour développer cette nouvelle capacité au cours des quatre prochaines années. Une première phase va démarrer dès l'année prochaine avec la mise en place de l'atelier et la formation des premiers mécaniciens dédiés. Plus de 300 emplois vont ainsi être créés sur le site, notamment entre 2022 et 2023 lors de la montée en puissance du nouveau shop moteurs. OGMA s'attend même à un triplement de son chiffre d'affaires annuel qui atteindra ainsi les 600 millions d'euros.



« Avec OGMA, nous ajoutons un fournisseur de maintenance hautement compétent avec une longue expérience en révision de moteur. Au fur et à mesure que la flotte GTF continue de croître, le réseau sera prêt à soutenir notre clientèle mondiale en pleine expansion » a déclaré Dave Emmerling, vice-président, Commercial Aftermarket chez Pratt & Whitney.



Pour rappel, la famille des moteurs GTF de Pratt & Whitney est aussi présente sur les E-Jets E2 d'Embraer, ainsi que sur les A220 d'Airbus.