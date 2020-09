Pratt & Whitney : le Chinois Ameco monte à bord du réseau MRO du GTF

Décidément, le réseau MRO du GTF avance vite. La société de maintenance chinoise Ameco, joint venture formée par Air China (75%) et Lufthansa Technik (25%), sera le dixième acteur au monde à pouvoir intervenir sur les réacteurs à réducteur du motoriste américain Pratt & Whitney.



Le shop moteur d'Ameco à Pékin interviendra sur les PW1100G-JM (famille A320neo), la mise en place de cette nouvelle capacité étant annoncée dès la fin de l'année.



Il sera de fait le quatrième centre de maintenance à pouvoir assurer l'entretien et les réparations des réacteurs GTF en Asie, aux côtés d'Eagle Services Asia à Singapour, ainsi que d'IHI et et Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines (MHIAEL) au Japon.



Pratt & Whitney précise que la Chine aligne déjà à elle seule une flotte de 140 appareils de la famille A320neo d'Airbus équipés de GTF chez 11 compagnies aériennes. La compagnie Air China est elle-même opératrice du PW1100G-JM depuis novembre 2017, avec aujourd'hui un parc de 36 appareils : 25 A320neo et 9 A321neo.



Le réseau de soutien du GTF s'était enrichi de l'arrivée de Delta TechOps au premier semestre, la division maintenance de la compagnie aérienne américaine venant d'ailleurs d'effectuer une première visite de maintenance complète d'un PW1100G-JM sur son site d'Atlanta à la fin du mois d'août.