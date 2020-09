MRO : la toile du support du GTF de Pratt & Whitney prend de l'envergure

L'arrivée de Delta TechOps dans le réseau de soutien du GTF porte désormais à neuf le nombre d'installations de maintenance, de réparation et de révision pouvant intervenir sur la famille des réacteurs à réducteur du motoriste américain dans le monde.



Il faut dire que même si le rythme des livraisons a évidemment été impacté par la pandémie depuis le mois de mars, la flotte d'avions commerciaux équipés de GTF n'a jamais cessé de croître pour atteindre aujourd'hui plus de 750 avions livrés à 48 compagnies aériennes. La très grande majorité concerne évidemment la version la plus puissante de la famille PurePower, à savoir le PW1100G-JM qui propulse la famille A320neo d'Airbus.



Le réseau de maintenance du GTF s'est d'abord enrichi de l'arrivée d'EME Aero (Engine Maintenance Europe) en Pologne au deuxième trimestre, la coentreprise de Lufthansa Technik et MTU Aero Engines intervenant initialement sur les PW1100G-JM,...