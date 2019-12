A350 : AFI KLM E&M multiplie les contrats de maintenance équipements

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) vient de remporter un nouveau contrat à long terme pour la maintenance des équipements de l'A350. Il s'agit de Fiji Airways, qui vient de réceptionner son premier A350-900 mi-novembre sur les deux exemplaires acquis en leasing auprès de DAE.



La compagnie fidjienne bénéficiera des services dédiés de la division MRO d'Air France-KLM pour la réparation d'équipements, de services logistique et bien évidemment d'un accès à des pièces de rechange via le Main Base Kit et un pool de pièces. Le soutien de la compagnie aérienne basée à Nadi s'appuiera notamment sur les capacités de l'atelier de réparation Singapore Component Solutions, coentreprise d'AFI KLM E&M et de Sabena technics implantée à Seletar.



Les Airbus A350 de Fiji Airways seront déployés sur Sydney et Los Angeles, mais devraient également assurer ponctuellement des vols opérés régulièrement par ses A330, à l'instar de Singapour, Hong-Kong ou Tokyo. AFI KLM E&M assure aussi la maintenance des équipements des A330 de Fiji Airways (6 exemplaires) depuis 2013.



Ce nouveau contrat vient ainsi renforcer la position du numéro deux mondial des Airline MRO sur les équipements de la dernière génération des long-courriers d'Airbus, AFI KLM E&M ayant développé cette capacité bien avant l'arrivée de l'A350 dans la flotte d'Air France en septembre.



AFI KLM E&M est ainsi déjà montée à bord du support des équipements des A350 de Delta Air Lines, de trois compagnies chinoises dont Sichuan Airlines et China Eastern, de Thai Airways,d' Air Caraïbes et de Virgin Atlantic.



Au total ce sont ainsi près de 170 Airbus A350 qui sont ainsi supportés.