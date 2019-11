Dubai Airshow 2019 : Mubadala structure son activité Services

Le groupe Mubadala Investment Company a profité de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï pour annoncer le lancement de Sanad, une nouvelle structure qui intégrera notamment l'activité MRO de Sanad Aerotech (anciennement TS&S) et l'activité leasing de Sanad Capital (anciennement Sanad Aero Solutions).



Selon Badr Al-Olama, le directeur de Mubadala Aerospace, « Sanad dirigera les investissements stratégiques de Mubadala dans des technologies et des capacités clés afin d'améliorer et renforcer son positionnement mondial. En tant que partenaire de confiance fournissant des services globaux dans les domaines de la maintenance aéronautique et industrielle, du financement de moteurs et du crédit-bail, Sanad jouera un rôle clé dans la promotion d'Abou Dhabi en tant que hub mondial de l'aérospatiale. »

Pour rappel, le mot « Sanad » signifie support en arabe.



Mubadala avait rebaptisé TS&S (Turbine Services & Solutions) en Sanad Aerotech au mois de mai. Le centre de maintenance de moteurs et d'APU dont les origines remontent à l'ancienne ADAT (Abu Dhabi Aircraft Technologies) connaît une croissance soutenue depuis quelques années, avec une capacité annuelle de l'ordre de 100 visites de moteur en atelier aujourd'hui. Ses capabilités moteurs s'étendent des réacteurs classiques (Trent 700, V2500...) et ceux de dernière génération comme les GEnx (747-8, 787).



Sanad intègre le réseau de soutien du LEAP de CFM International



Sanad Aerotech a d'ailleurs annoncé un important important avec le motoriste américain GE durant le salon de Dubaï. Selon cet accord qui démarrera le 1er janvier 2020, le centre de révision assurera ainsi 237 visites de réacteurs LEAP en quick turn d'ici 2030 ainsi que l'entretien complet de 315 GEnx d'ici 2035, un contrat valorisé à 500 millions de Dirhams des Émirats arabes unis (136 millions de dollars).



Le shop-moteurs avait déjà annoncé un contrat de 6,5 milliards de dollars avec Rolls-Royce au Bourget pour des visites d'entretien de Trent 700.



Sanad Capital dispose quant à elle d'un portefeuille de réacteurs comprenant des GEnx, GE90, CFM56, GP7200, V2500 et de nombreux réacteurs de la famille Trent de Rolls-Royce. Elle fournit aussi des équipements en leasing via un pool.