 MRO Europe 2019 : Liebherr-Aerospace au soutien du GMA d'ATR

Liebherr-Aerospace va poursuivre son soutien à ATR dans son offre de maintenance mondiale. A l'occasion du salon MRO Europe, du 15 au 17 octobre à Londres, les deux sociétés ont annoncé la prorogation de leur coopération avec la signature d'un contrat de dix ans. A ce titre, Liebherr-Aerospace assurera le soutien de ses produits pour les clients d'ATR ayant contractualisé un contrat de maintenance global (GMA) pour leurs flottes de 42-600 et de 72-600. Cela concernera le nouveau système d'air développé par la société franco-allemande, ainsi que le système de pressurisation de la cabine et les vannes antigivrage déjà présents sur les avions.



La prestation comprend la fourniture de composants, les réparations et les services associés à ces systèmes. Liebherr-Aerospace indique qu'il fournira aussi une offre de maintenance prédictive, « afin d'améliorer le support des compagnies aériennes, en réduisant les interruptions opérationnelles (taux IO), en optimisant les besoins et stocks d'équipements complets de rechange en renforçant les capacités de support technique de la flotte... ».



Ces prestations seront dispensées au titre de contrats miroirs aux GMA conclus entre ATR et les compagnies aériennes clientes. Cela représente une flotte conséquente, avec plus de 350 avions couverts par le constructeur franco-italien sur les 550 ATR 42/72-600 actuellement en service. Pour répondre à cette demande conséquente, Liebherr-Aerospace mobilisera son centre d'excellence pour les systèmes d'air à Toulouse, ainsi que ces centres de services Part 145 à Singapour et à Saline (Michigan, États-Unis).



Parmi les éléments qui entrent dans le cadre de cet accord pluriannuel se trouve donc le nouveau système d'air conçu par Liebherr-Aerospace. Celui-ci entrera en service l'an prochain, « après deux ans de développement », précise l'équipementier. Il déclare aussi qu'il « développera un algorithme perfectionné permettant d'analyser les données » de ce nouveau système.