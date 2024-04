TAAG Angola Airlines a signé différents contrats avec Boeing Gobal Services (BGS) concernant des solutions numériques qui permettront d'améliorer les opérations de maintenance la flotte actuelle de la compagnie porte-drapeau angolaise.



Ces solutions comprennent notamment Boeing Airplane Health Management, Fleet Link (e-EGS) et Boeing Maintenance Performance Toolbox.



Boeing modifiera également les intérieurs des futurs 787-9 (2 exemplaires) et 787-10 (2 également) commandés par TAAG Angola Airlines, des appareils contractualisés en octobre dernier et dont les premières livraisons sont attendues cet été.



La compagnie aérienne angolaise opère aujourd'hui avec cinq Boeing 777-300ER, trois 777-200ER et sept 737-700.



(Photo © TAAG Angola)