Le méga-aéroport Al Maktoum de Dubaï va devenir plus concret

L'émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum a tranché. La future méga-plateforme aéroportuaire Al Maktoum de Dubaï, qui aujourd'hui n'accueille que quelques vols commerciaux et des avions d'affaires, va devenir bien plus concrète avec le lancement de la deuxième phase du projet. Objectifs : 150 millions de passagers pouvant être accueillis dans dix ans, 260 millions à terme, plus de 12 millions de tonnes de fret par an.



Nous en Europe, nous avons le Green Deal...



L'émir Mohammed ben Rachid Al Maktoum a donc donné son feu vert à la construction des futurs terminaux et des quatre pistes parallèles manquantes, un projet de quelque 35 milliards de dollars qui fera de l'aéroport Al-Maktoum le plus grand aéroport au monde. Il disposera d'un terminal principal et de quatre grandes jetées d'embarquement totalisant quelque 400 portes au contact.



Nous en France, nous réfléchissons à davantage de restrictions...