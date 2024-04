Airbus et Rolls-Royce vont intensifier leurs liens stratégiques avec la Turquie

Comme prévu, et en lien direct avec les importantes commandes d'avions commerciaux signées par Turkish Airlines avec Airbus à la fin de l'année dernière (150 A321neo et 80 A350 fermes, hors droits d'achat), l'avionneur européen et la compagnie aérienne turque ont dévoilé un accord stratégique visant à accroître leur collaboration ainsi que les retombées économiques pour le pays au cours des 15 prochaines années.



Baptisé STEP (pour Strategic Türkiye Enhanced Programme), cet accord repose sur quatre piliers : poursuivre le développement de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus en Turquie ainsi que les capacités industrielles aéronautiques dans le pays, soutenir les ambitions et les opérations de croissance de Turkish Airlines et ses filiales, soutenir des initiatives dans le domaine de la transformation durable et enfin soutenir l'augmentation des besoins en compétences pour le secteur de l'aviation turque.



Airbus a rappelé que chaque avion commercial qu'il produit aujourd'hui, de l'A220 à l'A350, comprend des pièces fournies par l'industrie aéronautique turque. Plus de 3 500 emplois aéronautiques turcs sont ainsi directement soutenus par Airbus. Ces dépenses cumulées ont dépassé les 4 milliards de dollars fin 2023 et le programme STEP entend ainsi les porter à plus de 6 à 7 milliards de dollars d'ici 2030.



De son côté, le motoriste britannique Rolls-Royce, déjà présent sur les A350 de la compagnie aérienne turque (avec 160 Trent XWB supplémentaires en commande), et sur une partie de ses A330 et de ses 787, entend étudier différentes initiatives pour renforcer sa présence en Turquie.



Elles pourraient ainsi prendre la forme d'un nouveau centre MRO et sur un renforcement de sa chaîne d'approvisionnement dans le pays. Rolls-Royce précise qu'il travaillera ainsi avec plusieurs de ses fournisseurs pour étudier comment faire croître ses approvisionnements.



(L'un des 18 Airbus A350-900 opérés par Turkish Airlines aujourd'hui. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)