Air France-KLM creuse sa perte trimestrielle à cause de perturbations opérationnelles

Le groupe Air France-KLM annonce une hausse de 5,1 % de son chiffre d'affaires, à 6,7 milliards d'euros, pour le premier trimestre 2024. Le déficit du résultat d'exploitation et du résultat net se sont en revanche creusé - atteignant respectivement -489 millions d'euros et -480 millions d'euros - en raison de perturbations opérationnelles qui ont rendu le trimestre difficile. Les conditions météorologiques, le manque de personnel et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement ont en effet eu un impact sur les opérations du groupe, particulièrement à Amsterdam.



Autrement, l'activité passage s'est plutôt bien tenue, toujours alimentée par une demande forte. Le trafic a augmenté de 5 % pour une hausse des capacités de 4,5 %, provoquant une amélioration du coefficient d'occupation qui s'accompagne d'une augmentation de la recette unitaire de 2,1 %.



Le groupe a par ailleurs transporté 20,9 millions de passagers au premier trimestre, une hausse de 6,2 % par rapport à 2023.



Air France-KLM estime que ses capacités augmenteront de 5% sur l'année. Il travaille également à contenir la hausse de ses coûts unitaires entre 1 % et 2 % grâce à la mise en place d'initiatives de transformation pour plus de simplification et de synergies, au gel des embauches de personnel administratif et non opérationnel, à la stabilisation des opérations et à la poursuite du renouvellement de la flotte.



