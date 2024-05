Avation commande dix ATR 72-600

Avation a signé un contrat ferme avec ATR portant sur l'acquisition de dix ATR 72-600. Les appareils doivent être livrés entre 2025 et 2028, soutenant l'établissement de son programme décennal de livraisons d'avions régionaux neufs.



ATR précise que cette commande s'accompagne de droits d'achat sur 24 appareils supplémentaires, valables jusqu'en 2034.



L'avionneur rappelle également que le loueur singapourien est un client de longue date. Depuis 2011, il a réceptionné 36 ATR 72 neufs. Deux autres doivent être livrés dans les prochains mois.



« Avation estime qu'au cours des dix prochaines années, les avions qui combineront faibles émissions de CO2, compatibilité SAF et dernières technologies, comme c'est le cas de l'ATR 72, et potentiellement de son successeur, l'ATR EVO, deviendront essentiels à une connectivité efficace, dans le monde entier. [...] L'ATR 72, avec ses faibles coûts d'exploitation et ses émissions de CO2 les plus basses du marché, est un must-have pour les réseaux régionaux de presque toutes les grandes compagnies aériennes », estime Jeff Chatfield, président exécutif d'Avation.



(Photo © ATR)