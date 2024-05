TrueNoord acquiert une nouvelle partie du portefeuille d'avions de NAC

TrueNoord annonce avoir conclu un nouvel accord avec Nordic Aviation Capital (NAC) pour acquérir huit appareils de son portefeuille. Ces appareils devraient lui être transférés au cours du deuxième trimestre.



L'accord porte sur un Dash 8-400 et sept Embraer E190. Quatre des appareils sont en service aux Etats-Unis, trois en Europe et un en Australie.



C'est le troisième accord de ce type que les deux sociétés de leasing concluent depuis le début de l'année 2023, pour un total de 29 avions transférés dans le portefeuille de TrueNoord. Il porte à 94 le nombre de turbopropulseurs et jets régionaux de sa flotte.



Richard Jacobs, le directeur commercial de TrueNoord, déclare qu'il « est encourageant de constater le dynamisme du secteur de l'aviation régionale, dont les valeurs et les taux de location continuent de progresser. Nous étudions déjà d'autres échanges de portefeuilles entre bailleurs, et nous sommes bien placés pour envisager de nouvelles opportunités à mesure que le marché continue de s'ouvrir, grâce à notre financement sûr et à notre équipe solide en place. »



(Image © TrueNoord)