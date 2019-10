MRO Europe 2019 : Collins Aerospace signe un contrat majeur avec Lufthansa Technik sur les atterrisseurs des Airbus A380

La division MRO du groupe Lufthansa détiendra la première licence d'entretien de l'ensemble du train d'atterrissage principal de l'A380, un équipement Collins Aerospace hérité de Goodrich. Cette nouvelle capacité sera disponible à partir de l'année prochaine.



Collins Aerospace Systems (UTC) et Lufthansa Technik ont profité du salon MRO Europe à Londres pour révéler la signature d'un contrat de licence portant sur la maintenance du train d'atterrissage principal de l'A380. Unique en son genre pour ce programme, cet accord s'accompagne également d'une offre de gestion d'actifs. Il couvre la totalité de la durée de vie du Super Jumbo.



La division MRO du groupe Lufthansa pourra désormais proposer ces services de réparation et d'entretien pour ce type d'atterrisseurs à d'autres opérateurs. Lufthansa Technik pourra aussi proposer des services de gestion d'actifs, grâce à un pool d'atterrisseurs appartenant à Collins Aerospace, mais géré conjointement par les deux parties pour soulager les opérations des compagnies clientes.



« Cet accord va offrir plus de possibilités aux opérateurs d'A380 pour la MRO de leurs trains d'atterrissage principaux et elle sera assurée par des centres de réparation de haute qualité », a déclaré Ajay Mahajan, vice-président et directeur général de la branche Landing Systems de Collins Aerospace.



Pour permettre à Lufthansa Technik de développer cette nouvelle capacité, Collins Aerospace fournira le training, les pièces et ses procédures de réparation exclusives, y compris l'accès aux publications techniques nécessaires.



Sandra Eckstein, vice-présidente Aircraft Systems de Lufthansa Technik, a précisé que cette nouvelle capacité sera disponible à partir de 2020 chez sa filiale spécialisée à Londres (Lufthansa Technik Landing Gear Services UK), pour répondre aux besoins de clients de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et notamment en termes de temps et de réduction des coûts.



« Mais la prochaine étape pour élargir encore notre collaboration avec Collins Aerospace dans ce domaine est déjà prévue, car nous avons l'intention de développer de nouvelles méthodes de réparation pour le train d'atterrissage de l'A380, approuvées par l'OEM », a-t-elle annoncé.