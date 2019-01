L'externalisation du soutien des flottes se met en place

Annoncé pour ce début d'année 2019, le premier « projet pilote » de la refonte des contrats de MCO aéronautique va être lancé très prochainement, confirmant nos informations. La ministre des Armées Florence Parly a en effet annoncé lors de ses voeux le 21 janvier la notification d'un contrat de MCO « new look » pour la flotte de Fennec de l'armée de terre. Le projet a été avalisé par un comité ministériel d'investissement l'après-midi même.



« C'est un contrat qui prévoit plus d'activité pour un coût moindre », a déclaré la ministre, qui précise que l'heure de vol devrait quasiment baisser de moitié, passant ainsi de 3 500 à 1 800 euros. Sans préjuger des résultats à venir, ...