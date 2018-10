MRO : MTU lance un service de gestion d'actifs

Acteur industriel s'il en est, MTU Aero Engines vient de faire un premier pas dans le secteur tertiaire. A l'occasion du salon MRO Europe, qui s'est tenu les 17 et 18 octobre à Amsterdam (Pays-Bas), le motoriste allemand a lancé pour la première fois une offre purement immatérielle avec une gamme de Services de gestion technique des actifs (TAMS) pour les moteurs et leurs composants.



Cette solution se compose de services d'assistance et de conseil sur les aspects techniques de la gestion de flotte de moteurs, de la maintenance, voire des assurances. Elle comprend aussi un large volet consacré aux transitions entre deux exploitants - avec beaucoup de questions liées à la maintenance et aux inspections de début et de fin de contrats, à la transmission des documents, etc. - ainsi qu'un soutien logistique avec le stockage et la préservation du moteur ou encore la gestion des archives.



TAMS se base ainsi sur une solution logicielle interne, hébergée sur le cloud, qui permet la numérisation de la documentation, la traçabilité des pièces et l'accès aux informations. Les prestations de conseil sont assurées par les équipes de MTU Maintenance et MTU Maintenance Lease Services (MLS), avec une équipe de 50 experts.



MTU vise essentiellement les propriétaires de moteurs qui ne disposent pas de département technique conséquent. Cela concerne ainsi les sociétés purement financières - banques et autres fonds d'investissement - et les loueurs, mais aussi certaines compagnies de taille réduite.



La solution est d'ors et déjà pleinement opérationnelle. Elle est applicable aux trente types de moteurs qui composent actuellement le portefeuille de MTU. Le motoriste va néanmoins concentrer ses efforts sur les flottes de GE90, CFM56, V2500, CF6 et CF34.