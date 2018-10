MCO aéro : Comment l'État souhaite « voler main dans la main » avec les industriels

« Le MCO aéronautique devenait le talon d'Achille de nos armées, il avait attendu, trop attendu », a martelé la ministre des Armées Florence Parly devant un parterre fourni d'industriels et de responsables militaires le 27 septembre dernier, à l'occasion du salon ADS Show, consacré au MCO aéronautique militaire. Évoquant la réforme du MCO aéro, lancée le 11 décembre dernier à Évreux, la ministre a parlé d'une « relation renouvelée, équilibrée, entre l'industrie et l'État », avec l'objectif de tendre vers « une meilleure connaissance mutuelle et un réel travail d'équipe ».



Les objectifs sont ambitieux, Florence Parly ayant rappelé qu'elle souhaitait « des résultats rapidement » - même si en réalité, la remontée de certains taux de disponibilité ...