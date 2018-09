Air France est prête à lancer le programme de rénovation de ses Airbus A330

Alors que la fin de l'année approche, Air France s'apprête à lancer sa seconde vague de son programme Best avec la rénovation des cabines de ses Airbus A330-200. Le premier des quinze appareils doit entrer en chantier chez Air France Industries au mois de décembre et sera remis en service dès le milieu du mois de janvier, d'abord sur Ouagadougou puis sur Houston et Dallas. Tous les A330 auront été réaménagés d'ici la fin de l'année 2019.



Actuellement, les A330-200 d'Air France sont équipés d'une cabine comptant 208 places, réparties entre 40 fauteuils de classe affaires, vingt-et-un de Premium Economy et 147 de classe économique. Avec la nouvelle cabine, la configuration devrait se densifier et atteindre 224 places, toujours en configuration triclasse. C'est la surface dédiée à la classe affaires qui va se réduire pour accueillir 36 fauteuils. Leur ...