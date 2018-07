La DMAé mise sur l'innovation et la maintenance prédictive

Auditionnée par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, l'ingénieure générale hors classe de l'armement Monique Legrand-Larroche, nommée au printemps directrice de la maintenance aéronautique, a indiqué vouloir prendre davantage en compte les innovations du numérique et du civil ainsi que les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, afin de contribuer à l'amélioration du MCO aéronautique - et donc de la disponibilité des aéronefs.



« J'attends des gains de maintenance de la mise en oeuvre de la maintenance prédictive, mais je ne dispose pas encore de chiffres à ce sujet », a-t-elle ainsi déclaré devant les parlementaires le 4 juillet dernier. Il s'agit surtout de pouvoir espacer les pas de maintenance, afin de gagner quelques points de disponibilité, puisque le plus pénalisant actuellement, ce sont les plans recommandés d'entretiens « prévoyant des visites assez fréquentes ». Monique Legrand-Larroche espère ainsi que la maintenance prédictive « permettra prochainement de pouvoir desserrer un peu ce cadencement », en se servant de l'intelligence artificielle pour « utiliser notre énorme fonds de données ».