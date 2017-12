Delta TechOps devient centre de MRO pour le GTF de Pratt & Whitney

En signant sa commande d'A321neo, Delta Air Lines a décidé de changer de motoriste. Alors que ses monocouloirs sont traditionnellement motorisés par CFM International, elle va doter ses neo de PW1100G-JM. Ce faisant, elle a conclu un accord EngineWise pour vingt ans avec Pratt & Whitney et obtenu que sa filiale Delta TechOps devienne un centre MRO pour les PW1100G-JM et les PW1500G (qui équiperont ses CSeries).



L'objectif du directeur des opérations de Delta, Gil West, est que la filiale MRO réalise plus de 5 000 travaux de réparation et d'entretien, sur les moteurs des avions de Delta ou ...