MTU Aero Engines étend ses capacités aux révisions des PW1500G et PW1900G

MTU Aero Engines a signé un accord avec Pratt & Whitney pour pouvoir étendre ses capacités MRO à toute la gamme des moteurs GTF de Pratt & Whitney en service.



MTU est désormais en mesure de fournir des services de révision pour deux modèles de moteurs supplémentaires : le PW1500G pour la famille Airbus A220 et le PW1900G pour les Embraer E190-E2 et E195-E2.



Les visites en ateliers des deux types de réacteurs seront assurées par EME Aero, la coentreprise formée par MTU et Lufthansa Technik et implantée à Rzeszów, en Pologne. Le contrat s'étend sur la durée de vie complète du programme, MTU faisant partie du réseau de soutien des GTF de Pratt & Whitney.



Le motoriste allemand a rappelé qu'il était un contributeur clé pour le développement, la production et la maintenance des moteurs GTF. Il précise aussi que les PW1500G et PW1900G sont aujourd'hui utilisés par plus de 20 compagnies aériennes dans le monde, sur près de 200 Airbus A220 et sur plus d'une cinquantaine d'Embraer E-Jets E2.



MTU ajoute que EME Aero a déjà réalisé avec succès une première visite en atelier pour un PW1500G, étant aujourd'hui en phase de préparation pour accueillir prochainement un premier PW1900G.



EME Aero avait réalisé une première série d'inspections de maintenance programmées pour le PW1100G-JM de Pratt & Whitney (famille A320neo) fin 2020.



(Photo © MTU Aero Engines)