Safran renforce ses capacités de maintenance dédiées à la famille de moteurs LEAP à Bruxelles

Safran Aircraft Engine Services Brussels a inauguré son nouveau centre de maintenance dédié à la famille de moteurs LEAP, une installation implantée dans la partie nord de l'aéroport de Bruxelles. Safran Aircraft Engines a investi 24 millions d'euros pour la construction de cet atelier de 8 500 m2 qui permettra de moderniser et de développer son réseau mondial de soutien pour les nouveaux moteurs pour monocouloirs de CFM International.



« Nous sommes ravis de renforcer notre empreinte industrielle au sein de l'écosystème aéroportuaire de Bruxelles où nous bénéficions des meilleurs standards en matière de bas carbone, d'infrastructures et de compétences » a déclaré Jean-Paul Alary, le Président de Safran Aircraft Engines. « Ce nouveau site est un maillon essentiel de notre réseau mondial MRO pour soutenir la flotte croissante de moteurs LEAP dans le monde, tout en réduisant l'empreinte environnementale de nos opérations » a-t-il ajouté.



La création de ce nouveau centre MRO avait été annoncée en juin 2021, avec la signature d'un accord avec l'aéroport de Bruxelles.



Safran Aircraft Engine Services Brussels a été le premier atelier au monde certifié pour la maintenance du LEAP-1A (famille A320neo) en 2016. Le nouveau centre MRO de la filiale belge de Safran Aircraft Engines est déjà opérationnel et vient ainsi renforcer ses capacités existantes à Bruxelles. Il vise une cadence annuelle de 120 visites en atelier par an et pourra aussi intervenir sur le LEAP-1B (famille 737 MAX).