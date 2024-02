MRO : Première grande visite des 12 ans pour un Airbus A380 chez Lufthansa Technik Philippines

Lufthansa Technik Philippines (LTP) vient d'achever sa première inspection générale (12 ans) d'un Airbus A380 sur son site de Manille. L'appareil de Lufthansa (MSN 44, D-AIMC) fait partie du nouveau lot de deux appareils de la compagnie allemande en cours de réactivation.



Il a déjà rejoint l'Allemagne et a été remplacé à Manille par le second A380, également pour une grande visite des douze ans (MSN 70, D-AIMH).



La division MRO de Lufthansa a précisé que l'inspection de maintenance de « Mike Charlie » a occupé jusqu'à 100 mécaniciens. L'appareil a notamment nécessité des inspections beaucoup plus intensives au niveau de la structure de l'avion comparativement à des C-Check intermédiaires et a également vu le remplacement de l'ensemble de son train d'atterrissage.



La compagnie aérienne allemande avait progressivement remis en service quatre A380 à partir de juin dernier, une première depuis l'immobilisation de...