Dubai Airshow 2023, une édition du salon pas simplement « business as usual »

Cette 18e édition du salon aéronautique de Dubaï ne sera sans doute pas qu'une simple poursuite des affaires pour le monde de l'aviation commerciale au Moyen-Orient.



Bien sûr, les principales compagnies aériennes de la région ont repris des couleurs avec la fin des restrictions de voyages et elles affichent de solides résultats, à l'image du géant Emirates qui vient de publier un bénéfice de 2,6 milliards de dollars pour les six derniers mois, en progression de 134% en un an. La grande compagnie de Dubaï a ainsi réactivé pratiquement toute sa flotte de transport de passagers (132 Boeing 777 et 104 Airbus A380 en service) pour répondre à la forte demande mondiale et se prépare à l'arrivée de ses A350-900 (été 2024) et de ses 777-9 (2025), avec toute une chaîne de valeur qui doit se mettre en place sur place pour en assurer le soutien.