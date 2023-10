Maintenance aéronautique : une sélection d'annonces du salon MRO Europe 2023

Iberia opte pour le coffres à bagages Airspace L Bins d'Airbus



La compagnie aérienne espagnole Iberia va équiper sa flotte de monocouloirs de la famille A320 avec les nouveaux coffres à bagages Airspace L Bins d'Airbus. La compagnie rejoint donc Lufthansa en adoptant les nouveaux coffres lancés en juin dernier à Aircraft Interiors. Iberia verra ses premiers A320 modifiés début 2025. Pour rappel, ces coffres à bagages offrent jusqu'à 60% d'espace supplémentaire par rapport à la précédente génération de compartiments présents dans la famille d'avions monocouloirs européens. Ils sont proposés en retrofit, avec un temps de modification cabine de seulement 3 à 5 jours. Iberia et Iberia Express alignent plus de 70 appareils de la famille A320/A320neo aujourd'hui.



CFM International propose des aubes améliorées pour ses moteurs CFM56



Le motoriste franco-américain CFM International a annoncé qu'il proposait une aube de turbine haute pression (HPT) améliorée pour maximiser la durabilité des CFM56-5B (A320) et CFM56-7B (737NG) sous aile. Les nouvelles aubes seront produites à Greenville (Caroline du Sud) et continueront de faire bénéficier aux opérateurs des avantages en consommation apportés par la configuration d'aube « CFM56 Tech Insertion » lancée en 2007. CFM International rappelle par ailleurs que les CFM56-5B et -7B affichent un taux de fiabilité de classe mondiale de 99,98%.



Revima étend ses capacités MRO de trains d'atterrissage à son site de Yainville



Le groupe français Revima annonce avoir récemment étendu ses capacités de réparation de trains d'atterrissage à son site de Yainville, situé à quelques kilomètres de ses installations historiques de Rives-en-Seine (Seine-Maritime). Revima a reçu le feu vert de l'autorité de navigabilité pour étendre ses capacités de réparation de trains d'atterrissage sur le site qui accueille aussi sa société Material Solutions (également connue sous le nom de Normandy Aero Spares). Les capacités concernent les familles A320 et A330 mais seront étendues à d'autres plateformes dans les prochains mois. Olivier Legrand, le PDG du groupe Revima, a précisé que ce nouvel atelier « dédié aux petites réparations et à la recertification » a été rendu nécessaire par une demande croissante de solutions pour les atterrisseurs en milieu de vie.



Nouvelair confie à OEMServices les équipements de sa flotte A320



OEMServices et Nouvelair ont signé un accord pluriannuel prévoyant un support complet des équipements de la flotte A320 de la compagnie aérienne tunisienne. Il s'agit d'un contrat PBH qui comprend un accès au pool régional d'OEMServices à Roissy CDG, la réparation des équipements à l'heure de vol, des services d'ingénierie et la logistique associée pour la flotte d'Airbus A320 de la compagnie aérienne. L'accord couvre la totalité de la flotte de Nouvelair (dont les 3 A320 ajoutés cet été).



Wizz Air signe avec Safran pour des révisions de trains d'atterrissage d'A320/A321



Safran Landing Systems a signé un contrat de 5 ans avec la compagnie low-cost Wizz Air pour assurer la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des trains d'atterrissage de 57 appareils de la famille Airbus A320. Plusieurs jambes de train appartenant à la compagnie Wizz Air ont déjà été révisées depuis la signature de ce contrat. Les opérations sont assurées par le site MRO de Safran Landing Systems à Gloucester (Royaume-Uni).



TARMAC Aerosave, doublement récompensé pour ses activités démantèlement et recyclage, rejoint officiellement l'AFRA



TARMAC Aerosave, numéro un mondial du recyclage d'avions, vient d'obtenir de l'AFRA (Aircraft Fleet Recycling Association) sa double accréditation, « démantèlement » et « recyclage », assortie du niveau « diamant » pour les indicateurs clés de performance. TARMAC Aerosave rejoint également officiellement l'AFRA en tant que membre et a été nommée au conseil d'administration. La société française précise qu'elle a été reconnue pour sa procédure de démantèlement en trois étapes - dépose de pièces, verdissage de la cabine, découpe de la cellule - et qu'elle s'entoure des meilleurs partenaires industriels pour l'envoi des matériaux, préalablement triés, dans les filières de recyclage. Depuis sa création en 2007, la société formée par Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez a démantelé et recyclé un total de 370 avions ainsi que 205 moteurs.



XEOS va aussi intervenir sur la famille de moteurs LEAP à partir de l'année prochaine



XEOS, coentreprise formée par GE Aerospace Poland et Lufthansa Technik, va étendre ses capacités de maintenance aux moteurs LEAP de CFM International. Un premier LEAP-1B (famille 737 MAX) est attendu dans son installation l'année prochaine. Implanté près de Wrocław, XEOS a été initialement créé pour effectuer la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des moteurs GEnx-2B et GE9X. L'installation s'étale sur 35 000 m² et comprend un hall de réparation, un centre de formation et une cellule de tests.