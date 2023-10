Air France-KLM, Lufthansa, IAG : Nouveau jeu de dominos dans le transport aérien européen

C'est un coup remarquable que vient de mener Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM en voulant s'attaquer à Scandinavian Airlines System (SAS). Non seulement personne ne l'a vue vraiment venir, mais en plus cette opération pourrait s'avérer particulièrement rentable si elle était menée jusqu'à son terme.



Nous en saurons un peu plus durant ces 48 prochaines heures avec une décision importante attendue de la part du tribunal des faillites de New York qui doit évidemment statuer sur la reprise de SAS par Castlelake, Air France-KLM et Lind Invest.



En cas de victoire, et après un long processus de réorganisation à mener, le groupe franco-néerlandais pourra ainsi arracher à Star Alliance l'un de ses membres fondateurs, à la barbe du groupe Lufthansa et pour une somme relativement modeste (144,5 millions de dollars), l'équivalent de deux à trois monocouloirs neufs !



Mais Air France-KLM regarde...