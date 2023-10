MRO : Lufthansa Technik Malta va étendre ses capacités de maintenance lourde au Boeing 787

Lufthansa Technik Malta (LTM) va étendre son portefeuille de services en ajoutant la capacité de maintenance en base pour la plateforme 787 de Boeing.



La filiale maltaise de Lufthansa Technik est déjà présente sur le marché de la maintenance lourde des avions gros-porteurs, en particulier sur les A330, A340 et A350. Maria Cilia, nommée à la tête de LTM le 1er septembre, précise que cette nouvelle capacité « renforcera davantage la position de l'entreprise en tant que centre d'excellence pour les gros-porteurs de nouvelle génération ».



Fondée en 2002 en tant que coentreprise entre Lufthansa Technik et Air Malta, Lufthansa Technik Malta avait déjà étendu ses capacités de maintenance lourde à la famille A350 d'Airbus fin 2018, avec un chantier de modification cabine sur un A350-1000 (Virgin Atlantic) et une grande visite de maintenance sur un A350-900 (Lufthansa) menés l'année suivante. Plus de trois millions d'euros avaient alors été investis pour transformer deux des six lignes de maintenance des installations, afin d'accueillir la dernière génération d'appareils long-courrier d'Airbus (nouveaux docks avion, outillages, formations...).



Pour le Boeing 787, LTM prévoit d'accueillir un premier avion de ses installations de la Valette au printemps 2024. La société maltaise précise qu'elle est en train d'investir plusieurs millions d'euros dans la formation, dans ses outils et dans ses matériels.



Pour rappel, la compagnie aérienne Lufthansa est elle même opératrice du Dreamliner de Boeing depuis l'année dernière, avec cinq 787-9 en services (et 34 autres attendus, même si certains partiront dans d'autres compagnies du groupe et notamment chez Austrian).