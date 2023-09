AFI KLM E&M inaugure son nouvel atelier moteur Concorde à Orly

AFI KLM E&M augmente ses capacités d'entretien moteurs, les modernise et renforce son ancrage francilien. C'est pourquoi l'inauguration du nouvel atelier moteur (baptisé Concorde) à Orly le 13 septembre a revêtu une importance particulière et a justifié le déplacement de nombres d'élus locaux, de la présidente de région Valérie Pécresse, ainsi que la présence de la directrice générale d'Air France Anne Rigail aux côtés d'Anne Brachet, la directrice générale d'AFI KLM E&M.



Ce bâtiment de 4 200 m², dont la construction a été lancée fin 2021, fait la jonction entre les bâtiments historiques Constellation (22) et Henri Farman (34). Permettant de rassembler sous un seul toit toutes les activités MRO moteurs réalisées à Orly (auparavant disséminées dans six ateliers sur la plateforme), Concorde a été conçu en tenant compte des remarques du personnel Air France pour améliorer les process et les espaces de travail, qui ont été remis à...