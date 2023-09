Lufthansa alignera deux Airbus A380 de plus, faute de Boeing 777X

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a finalement décidé de réactiver deux Airbus A380 supplémentaires, des appareils actuellement stockés depuis le mois de mai 2020 par TARMAC Aerosave à Teruel (Espagne), conséquence directe de la pandémie.



Ils seront réintégrés dans la flotte de Lufthansa entre 2024 et 2025.



Cette décision s'explique par le manque de capacités disponibles sur le long-courrier consécutif aux reports des livraisons de certains appareils, en particulier pour le programme 777X de Boeing. Lufthansa a en effet commandé une vingtaine de 777-9, des appareils initialement attendus entre 2020 et 2025 mais dont les dates réelles de livraison restent on ne peut plus floues pour la compagnie allemande.



Boeing table toujours sur une mise en service de son 777-9 pour l'année 2025.



Lufthansa prévoyait jusqu'à présent de réactiver un total de 6 A380, dont deux appareils utilisés en réserve. La compagnie allemande a déjà remis en service quatre de ses Super Jumbo cet été, avec une première rotation commerciale effectuée entre Munich et Boston le 1er juin dernier. Les deux suivants doivent être remis en service avant la fin de l'année.



Tous les A380 de Lufthansa sont désormais basés à Munich. Ils desservent actuellement quotidiennement Boston et New York JFK et seront aussi déployés sur Los Angeles et Bangkok durant la prochaine saison hiver. Enfin, la compagnie allemande prévoit déjà de desservir New Delhi en A380 l'été prochain pour répondre à la forte demande du marché indien.



Lufthansa alignait un total de 14 A380 dans sa flotte avant la pandémie, mais six sont contractuellement repris par l'avionneur européen.



Pour rappel, Lufthansa a opté pour la solution FHS (Flight Hour Services) d'Airbus pour soutenir sa flotte d'A380. Lufthansa est ainsi devenu le 32e opérateur de gros-porteurs soutenu par Airbus FHS.