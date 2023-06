AFI KLM E&M retrouvera son niveau de 2019 en 2024 malgré la supply chain

« Je peux vous affirmer que l'activité est de retour », a certifié Anne Brachet. A l'occasion d'une conférence organisée au salon du Bourget la semaine dernière, la directrice générale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a expliqué que le secteur de la maintenance avait repris des couleurs après la crise très profonde qu'il a traversée. Pour AFI KLM E&M, cela va se manifester par un retour de l'activité à son niveau pré-covid en 2024.



La filiale MRO du groupe Air France-KLM a en effet travaillé sur plus de 3 000 appareils de plus de 200 opérateurs en 2022, réalisé plus de 500 visites en atelier moteur, 275 grandes visites de maintenance et accompagné plus de 40 programmes de réaménagement de cabine. Ainsi, elle a pu réaliser un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros sur l'année, proche du résultat de 2019 qui était à 4,2 milliards d'euros. L'année 2023 est également pleine de promesses, en témoignent les derniers accords signés, avec Rolls-Royce pour lancer l'industrialisation de ses services sur le Trent XWB, avec Pratt & Whitney sur le GTF (avec la toute première visite en atelier d'un PW1500 qui vient de commencer), avec Airbus Defence & Space pour le maintien en condition opérationnelle des A330 MRTT de l'OTAN...



« C'est une très bonne nouvelle mais la situation est aussi pleine de défis pour tous les acteurs du secteur », prévient Anne Brachet. Tout d'abord, pour accompagner la reprise, AFI KLM E&M va devoir augmenter ses effectifs. La société prévoit de réaliser plus d'un millier de recrutements sur trois ans, « dans tous les métiers, à tous les niveaux, sur tous ses sites », alors que les candidats se font plus rares. Elle recherche notamment beaucoup de jeunes et doit déployer davantage d'efforts pour aller les chercher dans les écoles, présenter les opportunités de formation, de carrière et d'évolution, mais aussi convaincre les parents des perspectives qui peuvent attendre leur enfant. En 2022, 400 recrutements ont été réalisés chez Air France Industries et 300 chez KLM E&M.



Un autre défi majeur sera de composer avec les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, « très perturbée ». « Il y a des problèmes dans tous les domaines, des petites pièces aux plus gros équipements », résume Anne Brachet en expliquant par ailleurs que « pour certains de nos fournisseurs, il faudrait augmenter de 50 % les capacités en un an » pour répondre à la demande venant de la production et de la maintenance. Géry Mortreux, directeur général adjoint Engineering & Maintenance d'Air France Industries, précise quant à lui que la diversité des services proposés par AFI KLM E&M l'amène à devoir gérer des centaines de milliers de pièces, dont la disponibilité est devenue imprévisible. Pour éviter que cela n'affecte trop les opérations, les stocks ont dû être augmentés, ce qui représente des investissements supplémentaires pour le groupe.



De même, la situation géopolitique a remis en question la vision de la société de maintenance sur l'organisation de sa chaîne d'approvisionnement et la question est posée de multiplier les sources pour « dérisquer » cet approvisionnement, indique Ton Dortmans, EVP KLM E&M.



En attendant, ces perturbations ont un impact sur les résultats d'AFI KLM E&M, en augmentant ses coûts liés aux inventaires et à l'allongement inévitable des TAT (temps de traitement des demandes). Anne Brachet attend « une vraie amélioration en 2024 mais pas de retour à la normale avant 2025 ».