Bourget 2023 : Airbus Defence & Space confie les Airbus A330 MRTT de l'OTAN à AFI KLM E&M

Lors d'une conférence de presse organisée au Bourget le 21 juin, Anne Brachet, la directrice générale d'Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a présenté les activités de la société et rappelé que si le secteur civil était essentiel, le secteur militaire y occupait également une place très importante.



Un nouvel exemple de cette situation est donné aujourd'hui : la société MRO a été choisie par Airbus Defense & Space pour assurer le soutien équipements et assurer le maintien en conditions opérationnelles de la MMF (Multinational MRTT Fleet) de l'OTAN. Le contrat concerne les dix Airbus A330 MRTT qui feront partie du programme.



AFI KLM E&M va ainsi concevoir et mettre en oeuvre des services de support équipements, qui reposeront sur des services de réparation pour une large gamme de références, l'accès à un pool de pièces de rechange, ainsi que la fourniture de pièces consommables ou remplaçables. Un soutien logistique dédié sera étendu à la base opérationnelle principale d'Eindhoven.



Actuellement, la MMF compte sept A330 MRTT (livrés progressivement depuis juin 2020). Trois avions ravitailleurs supplémentaires devraient la rejoindre dans les prochaines années : deux en 2024 et un en 2026. Exploitée par une unité multinationale, elle supervise les A330 MRTT de six pays européens (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège et République tchèque), basés à Eindhoven et Cologne. Elle assure le transport stratégique de personnes et de marchandises et a vocation à renforcer fortement les capacités européennes de ravitaillement en vol.



Airbus Defense & Space a choisi AFI KLM E&M pour son expertise existante sur les A330 (en tant qu'airline MRO et division d'un groupe opérateur de l'A330 avec Air France et KLM) et ces capacités éprouvées en MCO - dans le cadre de ses partenariats avec les armées de l'air française et néerlandaise mais aussi déjà de l'OTAN. Elle a également assuré le support des équipements, des moteurs et des APU des sept KC-30A utilisés par la Royal Australian Air Force.



A cette occasion, Anne Brachet a expliqué que « AFI KLM E&M connaît bien les besoins, contraintes et défis des clients militaires pour accompagner depuis de nombreuses années les opérations de l'Armée de l'air française, de la Royal Netherlands Air Force et de l'OTAN. Le support de la flotte MMF a été conçu pour répondre à ces besoins, en s'orientant notamment vers la disponibilité maximale des équipements grâce au système de pool ».