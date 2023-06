MRO : SIAEC vise déjà le nouvel aéroport international de Phnom Penh

SIA Engineering Company (SIAEC) va créer une coentreprise de maintenance en ligne avec Cambodia Airport Investment Co., Ltd (CAIC) qui sera dédiée aux opérations du nouvel aéroport international de Phnom Penh, l'aéroport de Techo Takhmao (TIA), qui doit ouvrir sa première piste en 2025.



Selon les termes de l'accord, SIAEC détiendra une participation de 51% dans la joint-venture, CAIC détenant le reste. La division MRO de Singapore Airlines précise que cette nouvelle entité sera opérationnelle dès l'ouverture de la nouvelle plateforme en mars 2025.



Elle viendra compléter le réseau existant de SIAEC Line Maintenance International (LMI). De plus, des capacités de maintenance plus importantes pourront venir s'ajouter afin de transformer cette coentreprise en hub MRO régional.



« Cette coentreprise, en partenariat avec CAIC, fournira un support complet de maintenance en ligne avec un haut taux de dispatch et des services d'ingénierie de qualité aux compagnies aériennes opérant à TIA. Il renforcera la position de SIAEC en tant que fournisseur leader de maintenance en ligne tout en offrant une qualité élevée et efficace des services de maintenance à des clients de valeur dans davantage d'emplacements à l'étranger » a annoncé Ng Chin Hwee, le directeur général de SIAEC.



Le futur aéroport de Phnom Penh, qui viendra remplacer l'actuel aéroport de la capitale du Cambodge (géré par VINCI Airports) pour tous les vols internationaux, dispose d'un budget initial de 1,5 milliard de dollars pour la mise en service de sa première phase (une seule piste, capacité initiale de 13 millions de passagers). Il sera développé en trois phases pour atteindre une capacité finale de 50 millions de passagers par an, avec trois pistes et un terminal satellite. Il s'étendra sur une superficie totale de 2 600 hectares.



CAIC est une joint-venture entre le conglomérat cambodgien Overseas Cambodia Investment Corporation (OCIC) et le gouvernement cambodgien représenté par le régulateur aéronautique SSCA.