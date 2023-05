Sabena technics a pris possession de l'un des deux hangars Boussiron à Marignane pour poursuivre son développement dans les hélicoptères

Sabena technics a inauguré le 4 mai dernier ses nouvelles installations de maintenance sur la plateforme de Marseille-Provence, à Marignane. Occupant désormais l'un des deux hangars historiques de l'aéroport, les célèbres hangars en béton armé Boussiron, la société MRO française va désormais y positionner une partie de ses activités liées à la maintenance des hélicoptères.



Pouvant accueillir un grand nombre d'hélicoptères simultanément, les nouvelles installations disposent aussi d'une zone dédiée à la logistique ainsi que de différents ateliers pour des réparations mécaniques et de la maintenance d'équipements.



« Sabena technics, en croissance constante depuis plus de 10 ans, confirme sa position de leader européen du MRO indépendant au service de ses clients civils et militaires. Notre large gamme de services couvre désormais aussi bien les avions que les hélicoptères, et nous permet de proposer des prestations simples mais aussi beaucoup plus complètes, faisant de nous un véritable partenaire de nos clients, avec des solutions efficaces pour les aider à relever leurs propres défis », a déclaré Philippe Rochet, le Président de Sabena technics.



Il faut dire qu'en plus de ses activités dédiées à l'aviation commerciale, Sabena technics est aujourd'hui l'un des leaders français pour la maintenance des hélicoptères, en particulier pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères militaires en France. La société a fait l'acquisition d'Héli-Union l'année dernière, l'un des plus importants opérateurs d'hélicoptères au monde, lui offrant de nouvelles possibilités de croissance sur les voilures tournantes.



Sabena technics disposait déjà historiquement de capacité de maintenance pour hélicoptères à Dinard (contrat de maintenance de Puma en 2014), des capacités enrichies par le rachat de la société Aeromecanic, basée à Marignane, en novembre 2020, créant ainsi les bases de son activité Sabena technics MRS. Ce rachat avait été suivi d'un contrat de maintien en condition opérationnelle pour les quarante hélicoptères AS555 Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) ainsi que pour les trois hélicoptères du même type opérés par la DGA Essais en vol.



Regroupées sous une branche baptisée Division Helicoptères, les activités dédiées aux hélicoptères de Sabena technics emploient plus de 450 salariés sur quatre sites (Toussus-le-Noble, Pau, Angoulême et Marseille) et représente environ un quart du chiffre d'affaires du groupe.