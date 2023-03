MRO : Revima monte en puissance sur ses activités atterrisseurs et APU

Revima a logiquement profité de la reprise du trafic du transport aérien l'année dernière, avec un chiffre d'affaires qui a représenté pratiquement 90% de celui d'avant la pandémie. Olivier Legrand, le président du groupe Revima concède que le périmètre n'est certes plus le même, car Revima Asia-Pacific, la nouvelle installation du groupe implantée à Chonburi, près de Bangkok (Thaïlande), n'existait pas encore. « Nous sommes encore un petit peu en deçà sur l'activité de notre vaisseau amiral à Caudebec-en-Caux, mais 2022 a été une année record sur les atterrisseurs, avec 420 jambes, ce qui est un record absolu, et surtout sur les gros-porteurs » a souligné Olivier Legrand qui précise que près de 300 jambes de train d'avions gros-porteurs ont ainsi été révisés l'année dernière.



L'activité liée aux générateurs auxiliaires de puissance (APU) n'est pas en reste avec une nette accélération constatée depuis l'année dernière et notamment sur...