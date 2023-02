MRO : Safran Nacelles et AFI KLM E&M signent un accord de licence pour les nacelles des moteurs LEAP-1A

Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont signé un contrat de licence pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des nacelles des moteurs LEAP-1A de CFM International présents sur la famille de monocouloirs A320neo d'Airbus.



La division MRO d'Air France-KLM va ainsi étendre ses capacités en acquérant une licence de Safran Nacelles et aura un accès aux outillages et au stock de grands composants de nacelles de Safran, en plus de ses propres ressources et stocks.



Safran Nacelles s'assurera de son côté que les opérateurs d'appareils de la famille A320neo motorisés en LEAP bénéficient des meilleures qualités de réparation garanties par l'OEM tout en offrant un réseau mondial de centres d'entretien de nacelles plus important afin de réduire les temps de réparation et les coûts logistiques.



« Nous sommes ravis d'accueillir AFI KLM E&M dans notre réseau de licenciés MRO pour la maintenance des nacelles de l'A320neo / LEAP-1A. Nous connaissons la qualité et la fiabilité des solutions de support proposées par AFI KLM E&M, qui est et restera un partenaire précieux pour Safran Nacelles sur le marché de l'après-vente » annonce Alain Berger, le Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles.



« Après avoir signé l'accord de services CBSA avec CFM, la licence de maintenance des nacelles A320neo contribue à la stratégie d'AFI KLM E&M de développer une capacité complète sur le moteur LEAP, basée sur sa double expertise d'une compagnie aérienne-MRO » a pour sa part ajouté Benjamin Moreau, le Directeur de la Stratégie et du développement des affaires chez AFI KLM E&M.



Le spécialiste des nacelles d'avions du groupe Safran a par ailleurs rappelé que plus de 2500 de ses nacelles étaient actuellement en service sur la famille A320neo dans le monde, un nombre évidemment très provisoire au regard de l'important backlog de monocouloirs Airbus restant encore à livrer.



Pour rappel, les réacteurs LEAP-1A de CFM International et leurs nacelles avaient été mis en service en juillet 2016, sur un Airbus A320neo portant les couleurs de la compagnie aérienne turque Pegasus. Les nacelles du LEAP-1A sont conçues, produites, distribuées et peuvent être intégralement réparées par Safran Nacelles. Elles sont composées à 60% de matériaux composites.