MRO : EFW va aussi faire convertir ses A321P2F à Tianjin grâce au groupe Haite

Ce sera le quatrième site de conversions P2F (Passenger-to-Freighter) pour Elbe Flugzeugwerke (EFW) dédié à l'Airbus A321. La coentreprise d'Airbus et ST Engineering a signé une lettre d'intention (LOI) avec la société MRO chinoise Sichuan Haite Hi-Tech (Haite) pour pouvoir créer une première ligne de conversions d'A321P2F à Tianjin.



La modification des appareils de transport de passagers sera ainsi réalisée par Tianjin Haite, filiale du groupe Haite spécialisée dans la maintenance de monocouloirs Airbus et Boeing (maintenance lourde, modifications et remises en peinture).



Tianjin Haite est agréé par la CAAC, la FAA et l'EASA et a d'ailleurs déjà réalisé des conversions P2F pour les 737-700 et -800, avec le STC (certificat de type supplémentaire) développé par la branche aéronautique d'IAI (anciennement Bedek).



La société chinoise entend démarrer la nouvelle ligne de conversion d'A321P2F dès le 3e trimestre 2023.



EFW disposera alors de quatre sites de conversions pour ses monocouloirs A320P2F et A321P2F avec ceux de Singapour (Seletar), de San Antonio (Texas) et de Canton (Chine).



À noter que les trois sites de conversions existants sont des filiales de ST Engineering (avec VT San Antonio Aerospace et ST Engineering Aerospace Guangzhou Aviation Services), le site de Tianjin devenant de fait son premier site de conversions indépendant.



EFW entend ainsi répondre rapidement à l'augmentation de la demande pour ses avions cargo à fuselage étroit. « Cela renforcera également notre présence en Chine, qui est l'un des marchés de l'aviation les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde » a également précisé Jordi Boto, le PDG d'EFW.



À titre d'indication, le site de maintenance de Tianjin Haite se trouve sur la même plateforme aéroportuaire que les installations chinoises d'Airbus, en particulier pour sa FALA (Final Assembly Line Asia) qui réalise l'assemblage final des monocouloirs de l'avionneur européen depuis 2008.