Sanad s'attaque désormais à l'Asie-Pacifique et s'associe au MRO indonésien GMF AeroAsia

C'est aussi l'une des retombées indirectes des échanges du Sommet des dirigeants du G20 qui s'est tenu à Bali cette semaine. Sanad, filiale du groupe d'investissement Mubadala, va s'associer à GMF AeroAsia, la division MRO de Garuda Indonesia, pour établir un nouveau centre MRO d'excellence pour moteurs en Indonésie et notamment pour la famille de réacteurs LEAP de CFM International.



Le projet prend pour l'instant la forme d'un protocole d'accord (MoU) mais il entre dans un nouvel accord de partenariat économique global entre les Émirats arabes unis et l'Indonésie et qui vise à faire passer le montant des échanges commerciaux annuels entre les deux pays de près de 3 milliards de dollars en 2021 à 10 milliards de dollars d'ici 2026.



La création de ce nouveau centre de maintenance pour moteurs d'avions commerciaux répond aussi à la stratégie de Sanad de vouloir créer un réseau d'ateliers à l'international...