Gros rebond des activités de Safran qui relève ses perspectives pour l'année

Le chiffre d'affaires du groupe Safran fait un bond 29,9% au troisième trimestre par rapport à la même période de 2021, atteignant 4,85 milliards d'euros (+17,9% en organique), porté par le haut niveau du trafic aérien pendant l'été, génératrice de besoins en services, et par l'augmentation des livraisons de monocouloirs durant la période.



Pour Olivier Andriès, le directeur général de Safran, « la forte dynamique commerciale se poursuit dans un contexte de perturbation persistante de la chaîne d'approvisionnement et de hausse de l'inflation que nous gérons avec une attention accrue sur les prix et des efforts continus sur la performance opérationnelle. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre a bénéficié d'un trafic aérien soutenu pendant la saison estivale et de l'achat anticipé de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 ainsi que d'une augmentation des livraisons de moteurs LEAP ».



L'activité Propulsion a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de 25,9% entre juillet et septembre, tirée par la forte activité des services pour moteurs civils (+36 % en dollars), avec notamment une hausse des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 en prévision de l'augmentation annuelle des prix catalogue. Les livraisons de moteurs de CFM International représentent 364 unités (347 LEAP et 17 CFM56) à comparer aux 256 unités livrées sur la même période l'année dernière. Les activités liées aux moteurs militaires ont marqué le pas en raison de la baisse des livraisons de M88. Du côté des activités liées aux turbines d'hélicoptères, les services ont enregistré une baisse tandis que les livraisons sont restées stables.



L'activité Aircraft Interiors progresse aussi fortement au troisième trimestre (+22,1 %), portée par une forte activité de première monte de Cabin (toilettes et galleys pour A320) ainsi que par les services. L'activité de première monte de Seats (programme de sièges de classe affaires Polaris) a accusé une légère baisse au cours du trimestre. Les systèmes de divertissement à bord (IFE) ont apporté une contribution positive, tant la première monte que les services. Enfin, l'activité Équipements et Défense a progressé de 7,3 % grâce aux activités de services.



Avec ses bons résultats trimestriels, Safran a annoncé qu'il relevait ses perspectives de chiffre d'affaires et de trésorerie pour l'année afin de refléter la forte croissance des services et la hausse du dollar. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires se situant autour des 19 milliards d'euros pour l'année 2022 (contre entre 18,2 et 18,4 précédemment) et à une génération de cash-flow libre désormais « supérieure » à 2,4 milliards d'euros.