MRO : AFI KLM E&M intègre le réseau de maintenance de CFM International pour les moteurs LEAP

Le LEAP entre à son tour dans le giron d'AFI KLM E&M. Après que le groupe Air France-KLM a choisi d'équiper sa centaine d'appareils de la famille A32neo du moteur franco-américain, sa filiale MRO a conclu un accord CBSA (CFM Branded Service Agreement) avec CFM International, lui permettant de proposer une gamme complète de services de maintenance sur les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B dans le monde.



La société touchait déjà au moteur dans le cadre de « quick turn LEAP », des opérations qui permettent d'intervenir rapidement sur des anomalies techniques définies afin de permettre au moteur de rester en service jusqu'à sa visite planifiée en atelier.



Cet accord lui permet d'aller plus loin dans le soutien de la famille de moteurs et de se positionner favorablement pour profiter de la croissance à venir de la demande en services MRO. Le groupe souligne que les travaux seront réalisés dans ses ateliers spécialisés à Paris et à Amsterdam.



AFI KLM E&M rappelle qu'elle a également une relation de longue date avec CFM International et General Electric car elle entretient les gammes CFM56, GE90 et GEnx.