Le réacteur GTF Advantage aux essais sur un A320neo d'Airbus

Les choses avancent vite pour la nouvelle évolution du moteur à réducteur de Pratt & Whitney pour la famille A320neo d'Airbus. Le motoriste américain vient d'annoncer que son GTF Advantage venait de démarrer ses essais en vol de développement sur l'un des monocouloirs de l'avionneur européen. Le but de cette campagne d'essais est de poursuivre le mûrissement du moteur dans divers environnements opérationnels, notamment par temps chaud et par temps froid ainsi que depuis des aéroports situés à haute altitude.



Pour rappel, cette évolution du PW1100G-JM sera capable de fournir 34 000 livres de poussée au décollage au niveau de la mer, soit une augmentation de 4%. Il offrira aussi une augmentation de la poussée au décollage à des altitudes plus élevées ; de jusqu'à 8%. Il affichera également une diminution de la consommation en carburant par rapport à la génération actuelle de l'ordre de 1% (l'équivalent de 17% par rapport au V2500).



Particulièrement adapté à l'A321XLR (MTOW de 101 tonnes pour un rayon d'action de 8700 kilomètres), le GTF Advantage deviendra à terme l'offre standard du GTF pour l'ensemble de la famille A320neo d'Airbus.



Pratt & Whitney précise que la certification de la nouvelle évolution du moteur se poursuivra durant le premier semestre 2023, avec des vols actuellement en cours sur le banc d'essai volant de Pratt & Whitney (747SP) à Mirabel (Québec) et notamment avec des essais d'endurance approfondis pour garantir la maturité du moteur à son entrée en service. Le GTF Advantage a déjà effectué plus de 2 400 heures et 7 800 cycles d'essais, dont un test réussi sur du carburant d'aviation durable (SAF). Le moteur sera d'ailleurs compatible avec une utilisation à 100% de SAF dès son entrée en service.



Le GTF Advantage avait été dévoilé en décembre 2021 mais Pratt & Whitney et ses partenaires travaillent sur cette évolution du moteur depuis 2020, notamment avec MTU (optimisation du compresseur haute pression et de la turbine basse pression, revêtements de nouvelle génération...). Sa mise en service est prévue pour 2024, comme pour l'A321XLR.