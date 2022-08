Malaysia Airlines a choisi l'Airbus A330neo pour renouveler l'essentiel de sa flotte de gros-porteurs

C'est une belle victoire pour l'A330neo d'Airbus face au Dreamliner de Boeing dans une logique de renouvellement de flotte. Malaysia Airlines a décidé de remplacer ses A330ceo avec au minimum 20 A330-900.



Cette décision, qui a été révélée le 15 août sous la forme d'un protocole d'accord plus global entre Malaysia Aviation Group (MAG), la maison mère de la compagnie malaisienne et Airbus ; le motoriste Rolls-Royce et le loueur Avolon.



Selon les termes de cet accord, 10 A330neo seront ainsi achetés directement auprès d'Airbus dans le cadre d'un accord de vente et de cession-bail avec Avolon, tandis que les 10 autres exemplaires seront loués directement auprès d'Avolon. La compagnie porte-drapeau malaisienne disposera également de droits d'achat pour 20 A330neo supplémentaires « afin de donner au Groupe de la flexibilité pour de futures opportunités de croissance ».



La flotte de gros-porteurs du groupe Malaysia Airlines est aujourd'hui uniquement composée d'appareils produits par Airbus, avec 6 récents A350-900, 6 A330-200, 15 A330-300 et 3 A330F. Les nouveaux A330neo devraient être livrés à MAG à partir du troisième trimestre de 2024 jusqu'en 2028.



Le protocole d'accord comprend également l'achat de moteurs Trent 7000 de rechange ainsi qu'un futur contrat de service complet de type TotalCare avec le motoriste britannique. Par ailleurs, MAG entend étendre sa collaboration avec le groupe Airbus en Malaisie dans les domaines de l'aviation durable (y compris le carburant durable), la formation aéronautique, la gestion de l'espace aérien et la maintenance.



Enfin, Malaysia Airlines a précisé que ces nouveaux A330-900 seront aménagés avec une cabine biclasse de 300 sièges et qu'ils seront progressivement déployés depuis Kuala Lumpur vers l'Asie, l'Océanie et le Moyen-Orient.