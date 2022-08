La revente du motoriste ITP Aero par Rolls-Royce sur le point de se matérialiser

Rolls-Royce va pouvoir céder rapidement ITP Aero. Le gouvernement espagnol a approuvé la vente de la filiale à 100% du motoriste britannique au consortium d'investisseurs dirigé par le fonds américain Bain Capital Private Equity (avec Sapa Placencia et JB Capital) le 3 août.



La finalisation de la transaction, d'une valeur d'entreprise d'environ 1,8 milliard d'euros, est attendue dans les toutes prochaines semaines. Rolls-Royce a tenu à préciser qu'ITP Aero restera un fournisseur et un partenaire stratégique clé sur ses programmes civils et militaires.



La part détenue par des actionnaires espagnols devrait quant à elle atteindre les 30%.



Le motoriste britannique avait décidé de se séparer de sa filiale espagnole en août 2020, alors qu'il était particulièrement impacté par l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie de coronavirus.



L'activité des moteurs commerciaux de forte puissance de la famille Trent reste toujours...