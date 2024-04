China Southern commande elle aussi 100 C919 à COMAC

Après China Eastern en septembre dernier puis Air China le 26 avril, c'est au tour de China Southern Airlines de passer commande pour une centaine de C919 auprès de COMAC, d'une valeur de 9,9 milliards de dollars au prix catalogue.



Les modalités de l'accord sont les mêmes que pour ses consoeurs : les appareils seront livrés entre 2024 et 2031, ils permettront de répondre aux besoins de croissance de la flotte à moyen et long terme et une réduction importante a été obtenue sur le prix d'achat.



Pour rappel, le premier C919 a été livré à China Eastern Airlines en décembre 2022. La compagnie en est pour le moment l'opérateur unique et compte cinq appareils dans sa flotte, dont deux ont été livrés en 2023 et deux en 2024.



China Southern faisait déjà partie des acheteurs potentiels de l'appareil, puisqu'elle s'était engagée à acheter des C919 dès le lancement officiel du programme en 2010.



(Photo © COMAC)